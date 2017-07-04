За высказывание экстремистского характера оштрафовали в Лениногорске местную 33-летнюю жительницу, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным ведомства, 5 января этого года женщина прокомментировала в соцсети ситуацию с жестоким избиением 25-летнего мужчины, которое произошло в ночь на 31 декабря 2016-го. При этом размещенная ей информация была общедоступна для неограниченного круга пользователей. В заключении экспертов говорится, что в ее комментарии имеется презрительное обозначение народов Средней Азии и в определенных высказываниях может рассматриваться как попытка возбуждения межнациональной розни.

После этого против жительницы возбудили административное дело по статье «Производство и распространение экстремистских материалов». Лениногорский суд назначил ей штраф.