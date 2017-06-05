В сентябре 2017 года в Татарстане планируют объявить имя компании, которая станет региональным оператором ТКО (твердых коммунальных отходов) в республике. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. По его словам, конкурсный отбор регионального оператора пройдет в течение лета.

Напомним, единый региональный оператор по обращению с ТКО обеспечивает процедуру обращения с отходами в пределах конкретного региона РФ в соответствии со схемой сбора, перевозки, обезвреживания и утилизации отходов.

«В соответствии с федеральным законодательством подходы по уборке твердых коммунальных отходов меняются кардинальным образом: все образователи отходов будут обязаны выплачивать утилизационные взносы. Эти взносы будут формировать фонд на федеральном уровне. В дальнейшем из этого фонда субъекты уже будут получать государственную поддержку для решения задач, связанных с улучшением среды образования, сортировки и переработки отходов. Чтобы это сделать, мы подготовили территориальную схему обращения с отходами, в рамках которой республика поделена на две зоны – западную и восточную», – отметил в своем выступлении первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

А. Фролов также рассказал о том, каким образом в Татарстане будет отбираться региональный оператор. «Сейчас мы готовим документацию, чтобы на конкурсной основе определить регионального оператора. Основными условиями будут объем инвестиций, который региональный оператор привлечет, и сроки возврата денежных средств. По итогам конкурса с регоператором будет заключаться инвестиционное соглашение, после чего он уже будет обязан обеспечить сбор и утилизацию отходов на всей территории Татарстана. Бизнес, который уже сформировался и работает в сфере обращения с ТКО, будет заключать договоры с регоператором. А регоператор будет заключать договоры со всеми образователями отходов: это и управляющие компании, и частный сектор, и бизнес, который также является образователем отходов», – добавил он.

Как отметил первый замминистра, региональным оператором будет сформирована программа, в рамках которой определятся новые полигоны (существующие в Татарстане фактически заполнены), точки сортировки отходов и ход строительства в Казани мусоросжигательного завода.

«Установлены четкие сроки по подготовке дорожных карт, по подготовке вопросов, которые у нас сегодня есть, чтобы на осеннюю сессию внести предложения по изменению федерального законодательства и сделать этот переход максимально эффективным и для населения, и для образователей отходов, и для бизнеса, который сегодня работает в этом сегменте экономики», – подчеркнул первый замглавы Минстроя РТ.