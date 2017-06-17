О ходе кормозаготовок и дальнейшей работе на полях доложил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Ильдус Габдрахманов сообщил, в частности, что сегодня на полях параллельно с кормозаготовками идёт уход за посевами, эти летние дни - решающие в формировании урожая текущего года.

«Для сохранения потенциала посевов озимых необходимо срочно провести фунгицидную обработку с обязательным добавлением инсектицидов и удобрений по листу. На практике доказано, этот агроприём позволяет прибавить на этих полях не менее полтонны зерна с гектара», – отметил докладчик.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов сообщил, что важнейшая задача на сегодня – заготовка достаточного количества кормов. «Мы все осознаем, без кормов наше животноводство продуктивным и рентабельным быть не может», - сказал он.

Значительные объемы кормов заготавливаются с многолетних трав, и предстоящая неделя – это период масштабной работы на уборке первого укоса многолетних трав.

Общая потребность в кормах для сельхозформирований и крестьянско-фермерских хозяйств составляет не менее 1,8 млн. тонн кормовых единиц. На сегодня заготовлено по республике 40 тыс. тонн к.ед., сена – 1,2 тыс. тонн, сенажа – 110 тыс. тонн.

Активно начали заготовку сенажа Алькеевский район – 18 тыс. тонн; Азнакаевский – 10,3 тыс. тонн; Заинский и Сармановский - более 9 тыс. тонн.

Ильдус Габдрахманов также напомнил, что в республике 126 тыс. га заливных лугов. «Хотя в последние годы многие хозяйства на лугах заготовкой не занимались, но в этом году корма будут востребованы. Поэтому уже сегодня необходимо произвести ревизию имеющихся угодий, и в начале июля продолжить на них заготовку», - считает зам министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.