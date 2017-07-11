В Татарстане определен новый уровень минимальной заработной платы для внебюджетного сектора экономики – с 1 июля 2017 года он составляет 8 848 рублей. Данное соглашение было подписано сегодня в Кабинете Министров РТ Федерацией профсоюзов РТ, Координационным советом объединений работодателей РТ и Правительством республики в лице Премьер-министра Алексея Песошина.

Если до начала июля этого года согласно соглашению 2016 года МРОТ в реальном секторе экономики в Татарстане составлял 8 252 рубля, то с 1 июля 2017 года этот показатель вырос на 596 рублей. «Принятый уровень МРОТ соответствует величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в республике за I квартал 2017 года. Повышение минимального уровня заработной платы – это очень важный шаг в деле повышения уровня жизни населения в условиях, когда экономика республики все еще испытывает определенные сложности», – отметил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По его словам, в Татарстане отмечается эффективная динамика по основным макроэкономическим показателям. Так, рост ВВП в январе-мае этого года составил 104 процента по отношению к аналогичному периоду 2016-го, индекс промышленного производства достиг 103,5 процента. По итогам первого полугодия 2017 года в республике введено 1 млн 92 тыс. кв. м общей площади жилья — это 101 процент к уровню прошлого года. По данному показателю Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место — среди субъектов России.

Алексей Песошин отметил и то, что Татарстан активно развивается и в вопросе привлечения инвестиций. «По результатам национального рейтинга Татарстан третий год подряд становится лидером в России как регион, где созданы наиболее благоприятные условия для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2016 году республика заняла первое место в рейтинге инновационного развития субъектов РФ. Оборот розничной торговли в Татарстане за январь-май составил 22,5 млрд рублей. По данному показателю РТ занимает первое место в ПФО и восьмое место — в России», – отметил Премьер-министр РТ.

В Татарстане на сегодняшний день официально безработными признаны свыше 13 тысяч человек – это 0,64 процента от численности экономически активного населения. Средняя заработная плата на предприятиях и организациях составила 31 100 рублей, что на 6,8 процента выше, чем в 2016 году.

Как отметила председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова, новый уровень МРОТ для реального сектора экономики в Татарстане, принятый с июля этого года, превышает российскую «минималку»: «Минимальный уровень оплаты труда в РТ на 13 процентов превышает МРОТ российский, который с 1 июля 2017 года составляет 7 800 рублей».