850 коров арестовали судебные приставы в Камском Устье у предприятия-должника, сообщает пресс-служба управления ФССП по РТ.

Как выяснилось, местное сельхозпредприятие имеет много долгов — зарплата, налоги, страховые взносы. При этом руководство компании практически ничего не делает для их погашения. Организация занимается разведением крупно рогатого скота для продажи мясомолочных продуктов, в ангарах содержатся коровы и быки. Предварительная стоимость арестованной скотины составляет более 20 млн рублей, что может покрыть практически всю задолженность в случае реализации.