Автоинспекторы усилят работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

21 августа в Республике Татарстан стартовало широкомасштабное мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание – дети!».

В рамках мероприятия автоинспекторы проведут рейды по предупреждению нарушений ПДД, связанных с перевозкой несовершеннолетних пассажиров и непредоставлением водителями преимущества пешеходам. Полицейские также организуют профилактическую работу с юными участниками дорожного движения, отступающими от правил безопасного поведения на дороге.

Сотрудники ГИБДД примут участие в родительских собраниях и встречах с педагогическими коллективами, проведут тематические конкурсы и викторины, проверят состояние подъездных путей к образовательным организациям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений, а также оснащенность образовательных организаций материалами для обучения детей правилам дорожного движения.

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» продлится до 10 сентября.