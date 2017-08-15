В Татарстане началась вакцинация граждан против гриппа. Об этом сегодня сообщил главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. По его словам, за 2017 год в Татарстане планируется привить более 1,5 млн человек.

«В настоящий момент поступила вакцина против гриппа для детского населения в количестве около 185 тыс. доз. Такая прививка предназначена для детей с 6 месяцев. В первую очередь вакцинироваться будут дети, посещающие детские дошкольные учреждения возрастом от полугода и до трех лет. Отечественная вакцина не содержит консервантов. А сентября начнется развоз препарата по школам для вакцинации учеников», – рассказал Лопушов. По словам специалиста, вакцинация должна быть завершена до начала подъема заболеваемости.

«Иммунитет формируется в течение месяца после проведения прививки. Сейчас погода соответствует, и дети после летнего отдыха набрались сил – самое время сделать прививку», – отметил Лопушов.

Вакцина для взрослого населения поступит в конце этой недели.

Вакцинация проводится в поликлиниках Республики Татарстан, в медицинских кабинетах школ и детских дошкольных учреждениях. По словам Дмитрия Лопушова, противопоказаний для прививания мало - это обострение острых и хронических заболеваний или аллергическая реакция на куриный белок.

Вакцинация является наиболее эффективным и доступным способом защиты от гриппа. Она почти в 90% случаях исключает возникновение заболевания. При наступлении заболевания, прививка значительно снизит вероятность возникновения осложнений.

Все противогриппозные вакцины готовятся из актуальных штаммов вирусов, рекомендуемых ежегодно ВОЗ, в связи с этим состав штаммов вирусов противогриппозных вакцин меняется ежегодно. После вакцинации формируется защитный иммунитет, который сохраняется до одного года.

За счет средств федерального бюджета бесплатные прививки проводятся отдельным группам населения: неорганизованным детям (с 6 мес.) учащимся и детям, посещающим дошкольные образовательные учреждения, работникам образования, здравоохранения, сферы обслуживания, транспорта, часто болеющим людям, лицам старше 60 лет, а также лицам страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем.

В настоящее время уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Республике Татарстан ниже эпидемического порога.

Сделайте прививку сейчас, защитите себя и своих близких от заболевания!