На выставке планируется провести демонстрационный показ сельскохозяйственной техники. На экспериментальных полях Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства будут проведены испытания почвообрабатывающих агрегатов и тракторов.

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Smart Check ремонт компьютеров, ноутбуков в городе Елабуга
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