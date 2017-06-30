На выставке планируется провести демонстрационный показ сельскохозяйственной техники. На экспериментальных полях Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства будут проведены испытания почвообрабатывающих агрегатов и тракторов.
На выставке планируется провести демонстрационный показ сельскохозяйственной техники. На экспериментальных полях Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства будут проведены испытания почвообрабатывающих агрегатов и тракторов.
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