Летняя погода продержится на территории Татарстана еще почти неделю, рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

«Несмотря на кратковременное похолодание, среднесуточные температуры пока летние, то есть выше 15 градусов. Лето пока продолжается. Осень начнется тогда, когда среднесуточная температура будет ниже 15 градусов», - сказал Юрий Переведенцев.

По словам эксперта КФУ, 3-4 сентября в республику придут циклоны с небольшими дождями, а 5 сентября ожидается вторжение холодного арктического воздуха в тылу циклона и температура резко понизится – ночные температуры будут порядка 9 градусов, а дневные - 14 градусов, что после 26 градусов субботы будет весьма заметно.

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ также сообщил, что «бабье лето» стоит ждать во второй половине сентября после ненастных дней.

«Статистика наступления «бабьего лета» последних 16 лет показывает, что в 2000 и 2016 годах его вообще не было. А в 2007 году оно началось 28 сентября и продлилось всего два дня», - добавил Юрий Переведенцев.

В среднем же, по словам профессора, «бабье лето» длится неделю-полторы. В 2015 году оно длилось с 13 до 27 сентября, а среднесуточная температура тогда составила 18 градусов. Это довольно высокая температура для сентября, поскольку для этого месяца она составляет порядка 11 градусов.