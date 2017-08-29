За семь месяцев этого года в Татарстане по вине водителей автобусов зарегистрировано 86 ДТП. В Татарстане в преддверии начала учебного года проводятся мероприятия по проверке водителей пассажирских автобусов, в том числе водителей, осуществляющих организованную перевозку детей, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

За семь месяцев этого года в Татарстане по вине водителей автобусов зарегистрировано 86 ДТП, в результате которых погибли 18 человек и 118 человек пострадали.

При изучении обстоятельств происшествий выявляются факты невыполнения владельцами автобусов возложенных на них обязанностей по обеспечению режима труда и отдыха и прохождению предрейсового медосмотра водителей. Также используются транспортные средства, которые имеют неисправности, а водители систематически нарушают ПДД РФ.

В целях усиления контрольно-надзорных мероприятий в отношении этого вида пассажирских перевозок с 25 августа по 8 сентября в Татарстане проводятся мероприятия по проверке водителей автобусов.

В процессе мероприятий сотрудники дорожной полиции усилят работу по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями пассажирских транспортных средств. Особое внимание полицейские уделят проверке технического состояния автобусов и соответствию водителей предъявленным требованиям.