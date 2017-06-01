На видео, снятом специально ко Дню защиты детей, своими впечатлениями от отцовства делятся молодые и более опытные папы.

В описании к ролику говорится, что «день рождения ребенка — это одно из немногих событий в жизни мужчины, вспоминая о котором, он может дать волю чувствам. Обычно говорить о детях выпадает матерям, но День защиты детей — это отличный повод наконец-то узнать, что больше всего запомнилось именно папам. Пусть этот ролик к 1 июня станет ярким напоминанием о вечной любви отцов к своим дочерям и сыновьям, сколько бы лет им ни было».