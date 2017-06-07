Днем 8 июня на территории Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15-20 м/с , возможен град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

МЧС по РТ настоятельно рекомендует при сильном ветре избегать нахождения вблизи линий электропередачи, рядом с деревьями, щитами, витринами и карнизами домов.

В ожидании дождей владельцам частных домов надлежит принять меры по подготовке ливневой канализации и прочих дренажных систем.

При граде рекомендуется не выходить на улицу из дома, держаться на расстоянии от окон. Находясь на улице постарайтесь отыскать укрытие, если это невозможно, защитите голову от града руками, одеждой или сумкой.