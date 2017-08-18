1-ю линию Казанского метрополитена планируют продлить до станции «Азинская», сообщается в сборнике муниципальных документов. Отмечается, что это будет сделано с целью улучшения транспортного обслуживания.

Кроме того, согласно проекту планировки территории «Ноксинский спуск», будет построен Вознесенский тракт, а проезжая часть улицы Академика Сахарова расширена с 4 до 6 полос. Также расширят и Ноксинский спуск - с 2 до 4 полос движения.

Появится двухуровневая автомобильная эстакада, которая будет совмещена со станцией метро на перекрестке ул. Юлиуса Фучика - Вознесенский тракт, а также двухуровневая эстакада на пересечении ул. Академика Глушко и Вознесенского тракта, построят мост через реку Ноксу по Вознесенскому тракту.