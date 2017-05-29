Протекающую крышу, просроченные продукты, набитые детьми спальни увидели сотрудники прокуратуры Тукаевского района в Тлянче-Тамакской школе-интернате для инвалидов, передает пресс-служба надзорного ведомства.

На ремонт учреждения потратили почти 900 000 рублей из республиканского бюджета. Кровлю интерната в 2013 году обновил субподрядчик ООО «Евростиль». Однако прокуратура Тукаевского района заметила на потолке во всей школе следы от протечки воды, которые появились из-за плохого монтажа утеплителя. Представители учреждения не раз обращались к подрядчику с просьбой исправить положение. Последний так и не устранил недостатки. Гарантия на работы истекает в начале следующего года.

Также на складе интерната прокуратура заметила 70 кг продукции на 15 400 рублей с истекшим сроком годности.

Кроме того, в трех спальных комнатах школы располагались кровати на 26 мест (в первой и второй — по 10, в третьей — шесть). По закону в спальнях должно быть таковых не более четырех.

Прокуратура Тукаевского района внесла представление в адрес директора школы-интерната.

В этом учреждении числится известная республиканским полицейским 16-летняя жительница деревни Старый Дрюш Юлия Немых, которая «прославилась» побегами. Ориентировки о ее розыске регулярно публикуют в местных сообществах с 2015 года. В последний раз заявление об исчезновении Немых поступало в полицию 3 мая 2017-го.