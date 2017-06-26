В Республике Татарстан по состоянию на 23 июня 2017 года введено 1 029,4 тыс. кв. м. жилья, или 42,9% от плана.

По программе социальной ипотеки, по данным органов статистики, введено 77 домов на 3 тыс. 259 квартир площадью 176,5 тыс. кв. м. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Из 144 строящихся объектов программы социальной ипотеки в высокой степени готовности находится 81 объект; в средней степени готовности - 31 объект; в низкой степени готовности - 22 объекта.

В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс. кв. м. Уже введены в эксплуатацию 14 объектов на 258 квартир площадью 15,4 тыс.кв.м (Верхнеуслонский, Черемшанский, Мамадышский, Алькеевский районы).

Кроме того, на 2 строящихся объектах завершены строительно-монтажные работы, еще на одном объекте завершаются кровельные работы, ведется устройство внутренних инженерных сетей, благоустройство.

В рамках реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье на 23 июня 2017 года 78 жилых помещений предоставлены детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого фонда, на 23 жилых помещения зарегистрировано право ГЖФ.

Рустам Минниханов просил уделить вопросу обеспечения жильем детей-сирот самое серьезное внимание.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья из плановых 111 домов введено 30 домов. Из 81 многоквартирного инвестиционного жилого дома в высокой степени готовности находятся 34 дома, в средней степени готовности - 39 домов, в низкой степени готовности - 8 домов.

В части малоэтажного строительства (включая индивидуальное жилищное строительство) по республике из плановых 8800 домов введены в эксплуатацию 4122 объекта.

Говоря о долевом строительстве и домах-долгостроях, Ирек Файзуллин сообщил, что по данным исполкома Казани ситуация на трех долевых объектах, находящихся на контроле Минстроя РФ, общей площадью 54,2 тыс. кв. м для 608 дольщиков, следующая. Так, техническая готовность 128-квартирного жилого дома по ул.Четаева (Казань, застройщик ЗАО «Вектр») – 99%, здесь 98 дольщиков.

Техническая готовность 152-квартирного жилого дома по ул.Амирхана в квартале 68 (Казань, застройщик ООО «Маг-строй») - 82%, здесь 126 дольщиков.

Техническая готовность 168-квартирного жилого дома по ул.Амирхана в квартале 68 (Казань, застройщик ООО «Маг-строй») - 78%, квартиры ожидают 56 дольщиков.

Техническая готовность 373-квартирного жилого дома по ул. Достоевского,57 (Казань, застройщик ООО «Фирма Свей») - 55%, 328 дольщиков. Работы на объекте не ведутся.

Рустам Минниханов предложил еще раз рассмотреть ситуацию, разобраться со средствами, имеющимися у застройщиков, а также с позицией самих дольщиков. По каждому такому дому необходимо подробно изучить текущую ситуацию, сказал он, для решения этого сложного вопроса главное – не отчитаться, а действительно сделать все, чтобы обеспечить граждан их жильем, в которое они вложили средства. Эту проблему надо решать, других путей у нас нет, сказал Рустам Минниханов.

Далее министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ сообщил о ходе реализации программы «Сельские клубы». По состоянию на 23 июня 2017 года из 31 объекта работы продолжаются на 30 объектах. Так, ведется кладка стен на 6 объектах (Бавлинский, Дрожжановский, Мензелинский, Чистопольский районы, Набережные Челны и Казань); устройство кровли на 7 объектах (Аксубаевский, Высокогорский, Зеленодольский Менделеевский, Мензелинский, Тюлячинский, Ютазинский районы); внутренние работы на 16 объектах (Агрызский, Алькеевский, Арский, Балтасинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Заинский, Кайбицкий, Мамадышский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Рыбнослободский, Сабинский, Тетюшский, Черемшанский районы); благоустройство на 1 объекте (Лаишевский район).

Рустам Минниханов просил обеспечить качество строительства и капитального ремонта на этих объектах. Жизнь на селе такова, что клубы пользуются популярностью у местного населения, сказал он, это востребованные социальные объекты – наряду со спортивными объектами, и все они должны работать.

Президент Татарстана также отметил, что в последнее время главы районов в большом количестве несут заявки на строительство на селе спортивных объектов и бассейнов. Безусловно, надо думать о людях на селе, об улучшении качества их жизни, сказал Рустам Минниханов, очень хорошо, что спорткомплексы и бассейны востребованы населением, особенно молодежью. Он также отметил, что все заявки внесены в «лист ожидания», и прежде всего спортивные объекты будут строиться в тех районах, где их нет или недостаточно.

Кроме того, Президент Татарстана в ходе совещания уточнил, какое количество фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) будет построено в текущем году и как обеспечивается их комплектация персоналом и оборудованием. Ирек Файзуллин сообщил, что будет построено 42 ФАПа, все работы на этих объектах ведутся в соответствии с графиком.

Так, завершен монтаж ФАПов на 16 объектах в 16 районах, на 26 объектах ведутся работы.

Кроме того, по программе 2017 года ведется строительство патологоанатомических отделений в районах (5 объектов), строительство модульно-врачебных амбулаторий (6 объектов).

Глава Минстроя РТ напомнил, что в 2017 году предусмотрен капитальный ремонт 75 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске. По состоянию на 22 июня работы начаты на 68 объектах.

Отвечая на вопросы Рустама Минниханова, Ирек Файзуллин сообщил, что в республике в 2017 году будет построено 120 универсальных спортивных площадок. На сегодня в полном объеме завершены работы на 39 площадках в 21 районе (Агрызский, Алькеевский, Альметьевский, Арский, Бавлинский, Буинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лаишевский, Менделеевский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Сармановский, Тюлячинский, Ютазинский, Набережные Челны, Казань).