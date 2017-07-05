Всего в 2016 году татарстанские «кулибины» получили 632 патента.

Татарстан является лидером и по количеству поданных заявок на закрепление исключительных прав на изобретение — 723 (18,55 процента от общего числа заявок, поданных заявителями Приволжского федерального округа).

Помимо этого, на патентование полезной модели поступило 446 заявок (21,61 процента от общего числа заявок, поданных в ПФО). Также 58 заявок подано на патентование промышленных образцов (14,98 процента) и 911 — на товарные знаки (16,64 процента).

Большая часть (505) патентов выданы юридическим лицам, остальное получили изобретатели-единоличники (127).