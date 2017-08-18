Татарстан занимает первое место по показателю доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Об этом сообщает Аппарат главного федерального инспектора по РТ.

Об этом стало известно в процессе совещания, которое провел заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев по вопросам реализации механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также предоставления услуг на базе многофункциональных центров в регионах ПФО.

В регионах Приволжского федерального округа в целом выполняются мероприятия по достижению показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Так, среднеокружное значение составило 55,3 процента, при установленном на 2016 год показателе 50 процентов. Отдельными регионами округа в настоящее время уже достигнут плановый показатель на 2017 год – 60 процентов (в Республике Татарстан это значение составило 79,7 процента, в Чувашской Республике – 69 процентов, Республике Башкортостан – 61,2 процента, Республике Мордовия – 60,7 процента).

По данному показателю в стране Республика Татарстан занимает 1-е место.