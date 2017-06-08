110 детских садов и 36 школ отремонтируют в этом году в Татарстане на 2,5 млрд рублей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил замминистра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов.

– Ежегодно на эти цели будут выделяться по 2,5 млрд рублей, – добавил он.

При этом большая часть суммы пойдет на ремонт детсадов – около 1,6, а 864 млн рублей – на ремонт общеобразовательных учреждений. По словам Мухаметова, до 2020 года в республике отремонтируют 820 детских садов. Выполняются восемь видов работ, в том числе и установка теплых полов. На сегодняшний день через капремонт прошли 780 школ.