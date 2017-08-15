В связи с празднованием Курбан-байрама в Татарстане 1 сентября будет выходным днем. Об этом следует из производственного календаря, опубликованного на сайте минтруда РТ.

Так, на неделе с 28 августа по 3 сентября жители РТ будут отдыхать 4 дня — помимо субботы и воскресенья выходными днями являются 30 августа (День республики Татарстан) и 1 сентября (Курбан-байрам).

Длительность рабочих дней 29 и 31 августа сокращена на 1 час.

1 сентября по всей России отмечается День знаний — в этот день в школах проходят торжественные «линейки».