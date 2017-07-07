По подсчетам экспертов, на строительство межрегионального центра репродукции снежных барсов на базе охотничьего хозяйства «Свияжск» понадобится 200 - 300 млн рублей,

сообщили власти Зеленодольского района на своем официальном сайте. На базе центра (около села Нурлаты) планируют создать криобанк, а также условия для размещения маточного поголовья.

Предполагается, что детеныши барсов будут жить в питомнике до восьми месяцев, после чего их будут перевозить в Саяно-Шушенский заповедник в Красноярском крае. Соответствующее соглашение о взаимодействии между регионами, Минприроды России и Росприроднадзором подписано в апреле нынешнего года.

В настоящее время проект будущего межрегионального центра репродукции находится в стадии разработки.