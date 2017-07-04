О существенном ухудшении погодных условий на территории Татарстана в период с 5 по 7 июля предупредили синоптики Татарстана. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в связи с образованием и углублением циклона над Средним Поволжьем с 5 по 7 июля на территории республики ожидаются умеренные и сильные дожди и ливни, во второй половине дня 5 июля и ночью 6 июля местами очень сильные.

В отдельных районах прогнозируются грозы, град. Будет дуть юго-западный ветер местами порывами до 15 – 20 м/с, 6 июля локально до 21 – 26 м/с.