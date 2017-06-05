Избежать наказания из-за срока давности преступления удалось бывшему заведующему анастезиолого-реанимационным отделением больницы Нижнекамска Заки Музамадьярову, сделавшему пациентку инвалидом, сообщает городская прокуратура.

16 декабря 2008 года в роддом на 33-34 неделе беременности поступила пациентка. 17 декабря, согласно медицинским показаниям, ей провели кесарево сечение. При этом роженице при помощи катетера в спинной мозг ввели обезболивающий препарат. На следующее утро Мухамадьяров ее осмотрел и назначил необходимый медицинский препарат.

Спустя еще три часа женщине преждевременно удалили катетер. После этого у пациентки отказали ноги. Зная о состоянии женщины, врач не сделал томографию, не проконсультировался с неврологами и нейрохирургами. А вопрос о переводе пациентки в РКБ Казани поставил только 22 декабря.

В суде врач вину не признал. Он считает, что последствия наступили из-за заболеваний роженицы.

При вынесении приговора суд принял во внимание положительные характеристики с места работы и жительства, благодарственные письма и грамоты.