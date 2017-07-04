Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову на совещании в Доме Правительства РТ представили проект нового детского образовательного канала на татарском языке «УЕН-ТВ» представили.

Создание татароязычного мультимедиахаба позволит обеспечить полноформатный VOD-сервис («видео по запросу»), доступный по всему миру в круглосуточном режиме на всех типах интернет-платформ. Целевая аудитория данного проекта – от 3 до 16 лет.

Название для нового канала было выбрано в ходе интернет-голосования. Самым популярным вариантом стал «УЕН-ТВ». Планируется, что большая часть информационного наполнения будет собственного производства: мультфильмы, сериалы, специализированные программы и игры. Телепродукты принципиально будут нацелены на образовательную составляющую.

По завершении презентации участники совещания обсудили преимущества и недостатки представленного проекта. В частности, Рустам Минниханов заметил, что новому каналу придется конкурировать с уже существующими крупными детскими телекомпаниями, а потому следует уделить особое внимание разработке уникального качественного татароязычного контента.

Авторам проекта было поручено доработать концепцию с учетом озвученных замечаний и предложений.