С победителями и призерами финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия», Краснодар) встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Встреча прошла на базе курорта «Свияжские холмы» (Верхнеуслонский район РТ), в рамках второй выездной образовательной смены для членов расширенной сборной Республики Татарстан по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».

В ходе общения с молодежью Рустам Минниханов напомнил, что республиканская команда заняла второе место в общекомандном зачете Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

«Это радостное событие, и я искренне поздравляю всех вас, это - результат тренировок, той кропотливой работы, которая предшествовала соревнованиям. Но второе место, конечно, - не первое, - сказал он. - Наша цель - не просто собрать сборную республики, способную занимать призовые места, для нас намного важнее привести образовательные стандарты республики к международному уровню, повысить качество подготовки специалистов, укрепить кадровый потенциал, и это в конечном итоге должно отразиться на привлекательности нашего региона для инвесторов».

По словам Рустама Минниханова, результаты участия в чемпионате были проанализированы по каждой профессии. «Будем дальше смотреть и подтягивать те «узкие» места, где мы не соответствуем уровню, - сказал он. - Мы будем поддерживать чемпионат, создание ресурсных центров, вовлечение в процесс предприятий, переход на новые образовательные стандарты».

Рустам Минниханов также сообщил, что в декабре текущего года в Иннополисе пройдет национальный отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам «Ворлдскиллс» (соответствующее соглашение было подписано на Петербургском экономическом форуме).

Президент Татарстана также напомнил, что в октябре текущего года в Абу-Даби состоится мировое первенство WorldSkills. Он выразил надежду на то, что представители Татарстана войдут в сборную России.

В целом, подчеркнул Рустам Минниханов, это потребует серьезной работы. «Победа – это всегда победа не одного человека, - сказал он. – За каждым из вас, кто достиг успеха, занял призовое место, стоят ваши тренеры, учителя. Это огромный труд коллектива, учебного заведения, ваших преподавателей, экспертов».

Мы всегда чествуем наших спортсменов, но по большому счету, то, что делаете вы, - намного важнее для страны, чем наши спортивные результаты, сказал Рустам Минниханов, успех спортсменов – он имиджевый, а ваш успех демонстрирует уровень развития страны, ее потенциал.

«Мы можем построить здание, купить любое оборудование, но знания, умения, трудолюбие – всего этого можно достичь только когда есть такие передовые молодые люди, как вы», - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к участникам встречи.

Рустам Минниханов вручил Благодарности Президента Республики Татарстан 17 победителям финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») в Краснодаре.

Для справки: В 2017 году финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел в Краснодаре с 15 по 19 мая на площадке выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг». Соревнования проходили по компетенциям шести блоков профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. Участниками финала стали более 1200 конкурсантов, включая международных, которые выступали в соревнованиях вне зачета, и школьников, выступающих в III Национальном чемпионате JuniorSkills. В оценке выступлений взрослых и юных участников было задействовано более 1400 экспертов. В рамках чемпионата JuniorSkills Республику Татарстан представляли 29 участников-школьников и 14 экспертов-компатриотов в 14 компетенциях, также по одной из компетенций Татарстан направлял независимого эксперта. По итогам соревнований ребята стали победителями и призерами в 12 компетенциях, из них: 8 золотых медалей, 1 серебряная и 3 бронзовых. В общекомандном зачете Татарстан занял 1 место по результативности и 2 место по количеству очков.