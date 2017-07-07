На принудительное лечение в психиатрическую больницу отправил Лаишевский райсуд жителя Набережных Челнов Руслана Нуртдинова, который устроил гонки по казанскому аэропорту. Там он проведет минимум полгода, сообщили KazanFirst в суде.

От уголовной ответственности мужчину освободили, потому что психолого-психиатрическая экспертиза признала челнинца невменяемым. После шести месяцев в медучреждении врачебная комиссия решит, нуждается ли Нуртдинов в дальнейшем лечении.

В удовлетворении гражданского иска аэропорта отказали из-за того, что мужчина недееспособен, отметили в суде. Однако потерпевшие могут обратиться с иском о возмещении ущерба и вреда здоровью к его родственникам.

21 декабря прошлого года Нуртдинов за рулем «Лады» врезался в двери терминала аэропорта. Он отметил, что не хотел этого делать, но его преследовали полицейские на машине. Кроме того, он назвал полной неожиданностью то, что следствие настаивает на его невменяемости. Челнинца обвиняли по трем статьям: хулиганство, повреждение имущества и применение насилия в отношении представителя власти.

Нуртдинов — гендиректор и совладелец частного детективного предприятия «Сова», бывший руководитель частного охранного предприятия «Град», экс-сотрудник МВД по РТ (проработал следователем с 1994 по 2000 годы). Ранее не судим, официально не работает.