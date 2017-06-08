В рамках рабочей поездки Рустам Минниханов посетил производство ОАО «ТАИФ-НК», где принял участие в пуске реконструированного цеха локальной очистки промышленных сточных вод.

Рустаму Минниханову презентовали объекты цеха локальной очистки промышленных сточных вод: осадитель, совмещенный с песколовкой; узел флотации; резервуары для уловленного нефтепродукта и пены; узел отстойника пены; здание блока обезвоживания; трансформаторную подстанцию; узел биологической очистки с ультрафильтрацией; здание блока обессоливания; в завершение состоялось посещение операторной цеха.