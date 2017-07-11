В рамках встречи стороны обсудили дальнейшее развитие мобильной связи в регионе.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы сотрудничества республики и оператора связи в рамках проекта «Иннополис». В мае 2017 года было подписано соглашение между Правительством Республики Татарстан и ПАО «Мегафон» о создании в Иннополисе тестовой зоны NB-IoT. В рамках данного соглашения в сентябре 2017 года МегаФон обеспечит подключение всех электрических счетчиков в жилом фонде города Иннополис к системе автоматического беспроводного сбора показаний.

В рамках сотрудничества «МегаФон» уже предоставляет качественную мобильную связь и 4G-Интернет на территории Иннополиса, а также фиксированный доступ в сеть для резидентов технопарка.