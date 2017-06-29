Родители пятерых подростков, осквернивших памятник «Сынам и дочерям Татарстана и Карелии» в Беломорске, привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Их оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

В соцсетях ранее появилась фотография школьников на фоне памятника. На снимке один из подростков забрался на него и вскинул руку в фашистском приветствии, остальные расположились в различных позах впереди мемориала. Материалы дела направили в комиссию по делам несовершеннолетних.