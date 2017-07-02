Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал Указ об объявлении траура в связи с трагическими событиями в Заинском районе Республики Татарстан.

«Выражая скорбь по погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском районе Республики Татарстан 2 июля 2017 года, соболезнуя их родным и близким, постановляю:

1. Объявить 2 июля 2017 года днем траура в Республике Татарстан.

2. В день траура на всей территории Республики Татарстан приспустить Государственные флаги Республики Татарстан.

3. Предложить телерадиокомпаниям и учреждениям культуры отменить развлекательные передачи и мероприятия в день траура.

4. Кабинету Министров Республики Татарстан подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов».