Уважаемые татарстанцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем Республики – главным государственным праздником Татарстана!

Благодаря совместным усилиям нам удалось построить эффективную рыночную экономику, обеспечить достойные социальные стандарты и широкие политические свободы, создать условия для поощрения и реализации инициативы людей.

Важными слагаемыми успехов Татарстана являются богатое наследие предыдущих поколений, созидательный труд граждан и всесторонняя поддержка проектов и инициатив республики федеральным центром, прежде всего, Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Сегодня Татарстан входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. Нами реализуются масштабные инвестиционные проекты в нефтехимии, нефтепереработке, машиностроении, энергетике, it-сфере, мы закрепляем и развиваем достижения в сельском хозяйстве, создаем новые высокотехнологичные производства.

Экономический рост позволяет успешно решать приоритетные задачи в области науки и образования, здравоохранения и социальной сферы.

Огромное внимание уделяется развитию системы профессионального образования с учетом мировых стандартов, подготовке чемпионата рабочих профессий Worldskills – 2019.

Формированию комфортной среды, утверждению новой культуры человеческих отношений способствует развитие общественных пространств.

Успешное проведение игр Кубка конфедераций по футболу стало яркой прелюдией предстоящих соревнований группового турнира мирового чемпионата-2018, Казань добилась права проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

Признанием большой работы по сохранению историко-культурного наследия и мировой универсальной ценности стало включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенского собора и монастыря острова-града Свияжска.

На возрождение духовности и традиционных ценностей нацелено развитие государственно-конфессиональных отношений. Завершается подготовка к открытию Болгарской исламской академии, высокими темпами ведется воссоздание Казанского собора.

Высокий уровень межнационального согласия и этнокультурного развития продемонстрировали недавно прошедшие третий съезд народов республики и шестой съезд Всемирного конгресса татар.

Дорогие друзья!

Сегодня Татарстан – это территория, где обеспечиваются достойные условия для работы и жизни людей.

Все это является предметом гордости татарстанцев, выступает основой привлекательности для инвесторов и широкого круга туристов.

Нас объединяют горячая любовь к республике, трепетное отношение к малой родине – тому городу, селу, где ты появился на свет, преданность Отечеству – великой России.

Эти чувства всегда были и будут основой нашего социального оптимизма и процветания родного Татарстана.

Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия.

С праздником! С Днем Республики!