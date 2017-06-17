В последнее время в связи с возобновлением туристических потоков на популярных заграничных направлениях МВД по Республике Татарстан фиксирует значительное увеличение количества обращений, связанных с выдачей заграничных паспортов. Помимо этого, сказывается сезонность и наступление поры отпусков.

С начала года Управлением по вопросам миграции МВД по РТ оформлено на 130 процентов больше заграничных паспортов, чем за аналогичный период прошлого года.

Зачастую граждане в самый последний момент вспоминают о необходимости получения или замены документа, дающего право совершать заграничные поездки.

В связи с этим МВД Татарстана напоминает, что прием документов на оформление заграничного паспорта осуществляется несколькими способами:

через единый портал государственных и муниципальных услуг Госуслуги.ру;

в филиалах многофункциональных центров;

при личном обращении, а также по предварительной записи в Управление по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан в порядке живой очереди.

Подача заявления через портал Госуслуг занимает не более 15 минут. Услуга доступна круглосуточно. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале, создать личный кабинет и подать заявление в электронном виде. После чего заявителю направляется приглашение с указанием места и времени для фотографирования и предоставления оригиналов документов.

Срок изготовления загранпаспорта составляет один месяц при подаче документов по месту постоянной регистрации и до 4 месяцев – при подаче документов по месту временной регистрации или фактического проживания. По готовности паспорта в личный кабинет направляется приглашение на его получение.