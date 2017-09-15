Почти четверть заместителей глав сельских администраций в Татарстане не соответствуют квалификационным требованиям из-за отсутствия вузовского диплома.

К концу года истекает 10-летний срок, предоставленный им республиканскими законодателями на повышение образовательного уровня, после чего управленцы без диплома должны быть уволены.

Понимая, что на их низкие зарплаты найти людей "очень большая проблема", власти опасаются остаться без специалистов на селе. Серьезного повышения зарплат не предполагается, зато в Госсовете согласны дать на квалификационный рост еще два-три года.