Порядка 100 млн рублей выделят на создание доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в Татарстане. Об этом заявил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов, сообщает пресс-служба министерства.

РТ была в качестве пилотного региона госпрограммы «Доступная среда» в 2011-12 годах. В этом году планируется продолжение. Речь идет о 100 млн рублей, которые потратят на 108 объектов.

— Очень важно сформировать такую среду жизнедеятельности, которая будет доступна, комфортна как для инвалидов, так и для мам с детьми, пенсионерам. Если раньше люди с ограниченными возможностями были практически прикованы к своему дому и каждый выход за его пределы совершался лишь в случае крайней необходимости, то теперь ситуация меняется. Сегодня маломобильные группы населения принимают активное участие в жизни общества наравне со всеми, — подытожил чиновник.