Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в запуске на Казанской ТЭЦ-3 самой мощной в России газотурбинной установки.

Новый блок газотурбинной установки (ГТУ) на Казанской ТЭЦ-3, филиале ОАО «ТГК-16», был построен в рамках комплексной модернизации станции. Газотурбинная установка возведена на базе крупнейшей и наиболее эффективной газовой турбины в мире (9HA.01), мощностью 405,6 МВт. Производитель турбины – американская компания General Electric («Дженерал Электрик»).

Казанская ТЭЦ-3 – второй энергообъект в мире, на котором введена в коммерческую эксплуатацию ГТУ с турбиной данного типа.

После модернизации мощность Казанской ТЭЦ-3 вырастет почти в два раза - с 384,9 до 789,6 МВт, объём годовой выработки электроэнергии - с 1322 до 4290 млн кВт/ч.