По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» на территории республики местами ожидаются: днем 25 ожидаются грозы с кратковременными усилениями юго-западного ветра до 18 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели рекомендуют в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами. Также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в здании.