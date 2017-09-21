12 единиц техники общей стоимостью 92 млн рублей вручили сегодня татарстанским спасателям глава МЧС РФ Владимир Пучков и президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По словам Пучкова, Татарстана является одним из передовых регионов в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения и внедрения современных идей и разработок.

В число новой техники вошли – судно на воздушной подушке, два вездехода «Шерп» и четыре полноприводных пожарных автоцистерны. Деньги на технику выделены из федерального и республиканского бюджетов.