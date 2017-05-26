По данным синоптиков, вечером 26 мая, ночью и днем 27 мая на территории РТ, в том числе в Казани, местами ожидаются грозы, кратковременные усиления юго-западного ветра до 15-20 м/с, днем локально град.

— В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания, — отметила пресс-служба главного управления МЧС РФ по РТ.