Очередное ухудшение погоды ожидает жителей Татарстана. Соответствующий прогноз на субботу, 3 июня, дал сегодня Гидрометцентр республики.

По данным синоптиков, днем местами ожидаются гроза с кратковременным усилением северо-западного ветра до 15-18 м/с и сильный дождь. По предварительным данным, ухудшения погоды стоит ожидать с 12 до 18 часов.

— Сильный ветер, гроза и сильный дождь представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания, — обратилось к жителям Татарстана с предостережением главное управление МЧС по республике.