Электронный сервис «Открытый Татарстан» победил в международном конкурсе форума всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного сообщества WSIS Prizes-2017.

Программа работает с 2008 года. Деятельность в сфере оказания услуг в электронном виде позволила сэкономить жителям более 169 млн часов ожидания в очередях. В процесс вовлечены 100% органов государственной и муниципальной власти, более 1,9 млн жителей.

Всего в конкурсе участвовали 345 проектов из разных стран, которые оценивались по 18 категориям.

По результатам голосования и экспертной оценки жюри 90 проектов вышли в финал, в том числе три проекта из России. Единственный российский проект из Татарстана вошел в число 18 победителей.

По итогам 2016 года в республике оказали 83,2 млн услуг в электронном виде, которыми пользуются около 80% жителей Татарстана.