В Казани прошла встреча Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с молодыми учеными Казанского федерального университета и Института фундаментальной медицины, работающими в высокотехнологичных научных отраслях и ориентирующими свою деятельность на внедрение технологий в экономику.

Премьер-министр России обсудил актуальные вопросы закупки отечественного оборудования. В Институте создан «Центр медицинской науки» по разработке и производству медицинских роботов-стимуляторов.

Дмитрий Медведев дал поручение упростить процедуру аренды помещений, используемых для научной деятельности молодых ученых университета и поддержать татарстанских производителей медицинских тренажеров.