Представители ведущих туроператоров столицы Франции узнали об истории Казани, ее достопримечательностях, национальных особенностях и культурных традициях непосредственно от своих казанских коллег – представителей туристического бизнеса столицы Татарстана.

Также туроператорам рассказали об острове-граде Свияжске и древнем Болгаре, иконе Казанской Божией матери, гастрономическом фестивале «Вкусная Казань» и других проектах, отличающих столицу РТ от других городов. Рассказ о городе был дополнен развлекательной программой с выступлениями артистов в ярких национальных нарядах, видеороликами о современной столице Татарстана, дегустацией национальных блюд.

Все гости презентации были приглашены на Сабантуй, который состоится 25 мая на Марсовом поле Парижа. На празднике зрителей ждет обширная развлекательная программа, которая стартует в 10 утра и продлится до самого вечера.