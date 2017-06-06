Сегодня, в день рождения Александра Пушкина, Президент Республики Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику великому поэту.

Почтить память русского поэта пришли члены Правительства Республики Татарстан, руководители министерств и ведомств Республики Татарстан, депутаты республиканского парламента, поэты и писатели. С гвоздиками сегодня были и школьники, которые несмотря на моросящий дождь и довольно прохладную погоду, собрались на поэтический митинг.

Отмечать 6 июня День русского языка и день рождения А.С.Пушкина в Казани уже стало традицией. Ежегодно в этот день у памятника великому поэту собираются известные деятели культуры города, молодые поэты и простые горожане, чтобы цветами и стихами почтить память солнца русской поэзии.