В Париже накануне прошел Сабантуй, который был организован для жителей и гостей столицы Франции представителями Казани, сообщает пресс-служба Казгордумы.

Празднование прошло на Марсовом поле, в нем принял участие мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, его парижская коллега Анн Идальго, а также посол России во Франции Александр Орлов.

– <…> Между Казанью и Парижем установились дружественные отношения. Анн Идальго – замечательная коллега, креативный мэр, с которой мы договорились о сотрудничестве. Для нас это историческое событие, когда наш национальный праздник Сабантуй, который отражает красоту нашего народа, проводится в Париже, в самом центре Европы. Я очень горжусь, что именно Казани выпала такая честь – представлять Россию и Татарстан в столице Франции. Пусть это станет доброй традицией, – заявил Метшин журналистам.

По словам Метшина, проведение Сабантуя в самом сердце Парижа призвано в нынешнее непростое время продемонстрировать дружбу между народами.

– Ведь самое большое достояние – многонациональный мир. Казань в этом плане является примером, который бы с помощью таких праздников распространялся по миру, – отметил мэр столицы РТ.