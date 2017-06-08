Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Татарстан» (далее – Фонд) сообщает, что ПАО «Ак Барс» Банк совместно с Фондом разработал программу для предпринимателей - клиентов ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» «АК БАРС - банковская гарантия в помощь» (далее - Программа), для возможности участия в электронных торгах на льготной основе.

Программа предусматривает получение Банковских гарантий субъектами малого и среднего предпринимательства, клиентов ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк», максимальная сумма Банковской гарантии 10,0 млн. руб., без залогового обеспечения с поручительством Фонда до 50% от суммы Банковской гарантии.