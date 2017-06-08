В Филадельфии начался судебный процесс по делу 51-летнего Ли Каплана, который несколько лет держал в сексуальном рабстве шестерых девушек, сообщают «Вести.ru».

Девушкам, с которыми проживал Каплан, было от 7 до 19 лет. Некоторые из них родили «пророку» детей. Всего американец воспитывал 12 женщин, шесть из которых были его сексуальными рабынями.

Родители сестер, семейная пара амишей, подтвердили в суде, что были в курсе того, как Каплан обращался с их детьми. Одной из них, 7-летней малышке, родители пророчили вскоре стать женой Каплана.

Сколько лет сестры пробыли в рабстве у американца, не уточняется. Мужчина почти не выпускал девушек за пределы двора. Он утверждал, что внешний мир враждебен для них. С свободное время пленницы занимались домашним хозяйством и работали в огороде, а младшие находились у Каплана на «домашнем обучении».

В полицию в 2016 году обратился сосед Каплана. Он заявил, что давно подозревал, что в доме «пророка» происходят странные вещи. Сосед, проходя мимо, видел, как женщины в одинаковых синих платьях трудятся в огороде. По его словам, на их лицах читалось выражение ужаса.

Каплан обвиняется по 19 статьям, в случае если он будет признан виновным, самопровозглашенному пророку светит пожизненный срок.