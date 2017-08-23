10 000 рублей штрафа придется заплатить владельцу кафе «Городище» в Елабуге, где «крутили» песни без разрешения их авторов, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

По закону музыкальные композиции можно исполнять живьем или включать их по радио или телевидению в заведениях, получив право использования. Для этого заключают лицензионный договор с правообладателем. Выяснилось, что владелец елабужского кафе этого не сделал, но музыку включал.

Прокуратура города возбудила против него административное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав».