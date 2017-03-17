В Елабуге начались работы по благоустройству Георгиевского парка, расположенного в 4-м микрорайоне города. Сегодня здесь ведутся работы по установке опор освещения.

Работы по благоустройству парка ведутся за счет республиканского гранта. В прошлом году ТОС № 3 «Единство» стало победителем второго республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года РТ». Выигранная сумма составила 665 тыс. рублей.

Освещение парка – это первый этап работ, будет установлено 20 фонарей. Также здесь собираются установить скамейки и мусорные контейнеры. В будущем планируется создать лыжероллерную трассу.

Георгиевский парк – единственный парк в самом густонаселенном районе Елабуги. Он является излюбленным местом прогулок местных жителей.