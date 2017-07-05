Елабуга приняла у себя участников традиционного марафона «Татарстан за здоровый образ жизни». Велоколонна из 17 спортсменов приехала в город накануне. Здесь для них организовали радушный прием, а также экскурсию по памятным местам, и сегодня участники марафона продолжили путь в Мензелинск.

Всего им предстоит посетить шесть городов, Елабуга стала третьей. «Мы в прошлом году заканчивали свой маршрут в Елабуге, а сейчас только начинаем. Дорога пока нам дается легко, хоть эти дни и были дождливыми. В этом году участников марафона у нас намного больше, чем в прошлом», – отметил организатор марафона, руководитель сборной команды РТ Павел Грачев.

Свой маршрут велосипедисты начали в Казани 2 июля. Впереди у спортсменов расстояние в 1120 километров. В день за своими плечами энтузиасты оставляют от 60 до 100 километров пути. Девятый по счету веломарафон в этом году прошел под эгидой олимпийского движения.