27 и 28 мая в легкоатлетическом манеже Елабуги проходил 1-й открытый Международный турнир по киокушин каратэ «Кубок Тезука».

Организатором соревнований выступила Российская лига каратэ Кекусинкайкан при поддержке администрации Елабужского района. В турнире приняли участие 340 спортсменов из Международных организаций Кекусинкай каратэ IKO-4, IKO -1 и ИФК. Татарстан представляли 80 спортсменов из 8 городов республики.

Турнир прошел по двум дисциплинам: ката (формальные технические комплексы) и кумитэ (бои в разделе «полный контакт»).

Почетными гостями турнира стали: президент ИКО Кайчо Мори Йошимичи (руководитель организации ИКО – 4), секретарь ИКО-4 Шихан Ито Йошифуми (США)

Открывая турнир, с приветственным словом выступил Мори Йошимичи, он поблагодарил всех кто помог организовать этот турнир, который проходит на самом высоком уровне. «Подобные турниры воспитывают дух, укрепляют тело. Здесь собрались люди, которые могу бросить вызов своим возможностям. Выйти на схватку и победить. Доказать, что могут преодолеть себя и свои слабости», – отметил он.

От лица администрации Елабужского района участников и гостей турнира поприветствовал первый заместитель главы района Марс Сафин. Он поздравил всех участников соревнований от имени главы Елабужского муниципального района Геннадия Емельянова и подчеркнул, что проведение соревнований такова уровня должно стать доброй традицией для города.

В свою очередь президент Российской Лиги Кекусин Кайкан, главный судья турнира Борис Белов после приветственного слова к участникам соревнований в торжественной обстановке вручил сертификаты и пояса на мастерские степени нескольким членам Российской Лиги каратэ Кекусин Кайкан.

На протяжении двух дней спортсмены боролись за главные призы турнира.

В первый день турнира состоялись соревнования по ката и отборочные поединки в кумитэ во всех возрастных и весовых категориях, а во второй состоялось торжественное открытие и финальные поединки.

Хорошая организация турнира, грамотное судейство, сильный состав бойцов сделали этот турнир настоящим зрелищем для любителей боевых искусств.

Как и следовало ожидать, наиболее интересные и принципиальные поединки проходили между представителями разных международных организаций, а также между бойцами России, Армении и Грузии.

Подводя итоги соревнований, главный судья турнира Борис Белов отметил достойное выступление сборной РТ на этом международном турнире. И то, что в личном зачете в дисциплинах ката и кумите на призовых местах немало воспитанников татарстанской школы Кекусинкай каратэ, это логичный результат проделанной работы.