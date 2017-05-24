27 и 28 мая в Елабуге состоится одно из самых ожидаемых событий для любителей единоборств – первый открытый международный турнир по киокусин каратэ «Кубок Тезука».

Бойцы из 15 городов восьми регионов России, а также из Грузии и Армении сойдутся в поединках в одном из городов Татарстана.

Организует соревнования Российская лига каратэ киокусин кайкан. Главный судья соревнований – президент ИКО Кайчо Мори Йошимичи (руководитель организации ИКО-4), а среди почетных гостей будет присутствовать секретарь ИКО-4 Шихан Ито Йошифуми (США).

Как по подбору спортсменов, так и по уровню боев этот турнир обещает быть очень интересным и зрелищным. Тем более – соревнования по боевым искусствам международного уровня пройдут в Елабуге впервые.

Спортсмены будут соревноваться в шести возрастных категориях в дисциплинах ката и кумитэ. Также состоятся поединки ветеранов.

Почти на целый день легкоатлетический манеж Елабуги превратится в открытую площадку демонстрирования красивого и гармоничного боевого искусства. Начало соревнований – в 12 часов.